Hitze und schwere Gewitter: Dieses Wetter kommt auf Frankfurt und Hessen zu

Die Wettervorhersage für den Montag in Frankfurt und Hessen verheißt Sommerhitze und Gewitter mit Starkregen - und wie sieht es am Dienstag und Mittwoch aus?

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein Zwischenhoch sorgt am heutigen Montag zunächst für einen sonnigen und auch heißen Sommertag in Frankfurt und Hessen, doch mit dem Abend werden Schauer und Gewitter erwartet, die durchaus ungemütlich werden können.

Der Montag in Hessen wird sommerlich-heiß: Der Dienst Wetteronline.de (Grafik) erwartet bis zu 30 Grad, der Deutsche Wetterdienst bis zu 31 Grad. Am Abend sollen schwere Gewitter in das Bundesland ziehen. © Montage: 123RF/sondem, Screenshot/Wwetteronline.de "Heiter oder sonnig und niederschlagsfrei" sowie "sommerlich warm bis heiß" heißt es wörtlich in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Montag in Hessen. Die Meteorologen in Offenbach am Main erwarten Höchsttemperaturen zwischen 27 und 31 Grad, wobei "mit den höchsten Werten südlich des Mains" gerechnet werde. Ab dem Nachmittag soll jedoch von Südwesten her eine zunehmende Bewölkung aufziehen. Am späten Abend kippt das Wetter in Frankfurt und Hessen dann: Von Westen her sollen Schauer und Gewitter in das Bundesland ziehen. Wetter Deutschland Sonne satt für Sachsen-Anhalt! Hochsommer-Woche hat Überraschung parat Die Gewitterzellen haben es durchaus in sich: Starkregen mit 15 bis 25 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit sei ebenso möglich wie kleinkörniger Hagel und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 85 Kilometern die Stunde. Vereinzelt könnten auch schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen werden.

Auch am Dienstag Schauer in Frankfurt und Hessen