Kräftige Gewitter mit Starkregen drohen: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Die Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: Am Mittwoch drohen Gewitter mit Starkregen. Auch für Christi Himmelfahrt findet Ihr eine Prognose auf TAG24.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die Menschen in Frankfurt und Hessen müssen sich am Mittwoch auf Dauerregen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hält zudem auch kräftige Gewitter mit Starkregen für möglich!

Starke bis sehr starke Regenfälle sagen sowohl der Deutsche Wetterdienst (DWD) als auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) für den Mittwoch in Hessen voraus. © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Die aktuelle Wetterlage werde durch ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik beeinflusst, teilten die Meteorologen mit. Ihre Prognose für Hessen lautet daher: "in Staulagen Dauerregen" und "örtlich teils kräftige Gewitter". Insbesondere ab den Mittagsstunden sei Gewitterbildung möglich. In diesen Fällen könnte lokal auch Starkregen fallen, dann sei mit 15 bis 25 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit zu rechnen. Auch kleinkörniger Hagel und stürmische Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern die Stunde seien in Gewitternähe möglich. Vereinzelt könne es auch zu Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde kommen. Die Temperaturen am Mittwoch in Hessen sollen maximal 17 bis 20 Grad erreichen, in höheren Lagen nur bis zu 15 Grad.

Die Wettervorhersage zu Christi Himmelfahrt in Hessen

Der Donnerstag in Frankfurt und Hessen wird teils stark bewölkt, doch es soll weitgehend trocken bleiben, wie DWD und Wetteronline.de (Grafik) vorhersagen. © Montage: 123RF/circumnavigation, Screenshot/Wetteronline.de Am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) ist eine freundlichere Wetterlage zu erwarten: Der Tage werden "wechselnd, teils stark bewölkt" sowie "meist aber niederschlagsfrei", lautet die DWD-Vorhersage für Hessen. Nur in der zweiten Tageshälfte könne im Norden des Bundeslandes vereinzelt etwas Regen fallen. Die Höchsttemperaturen sollen bei 18 bis 22 Grad im Flachland und bei 15 Grad in den Bergen liegen. Am Freitag können sich die Hessen dann voraussichtlich auf einen Vorgeschmack des nahenden Sommers freuen: Der Tag werde bei 24 bis 28 Grad in der Spitze "zunehmend heiter" und größtenteils trocken, lautet die Prognose. Am Samstag kippt das Wetter jedoch wahrscheinlich wieder: Zwar bleibe es mit bis zu 28 Grad sommerlich warm, dazu erwartet der Deutsche Wetterdienst aber erneut "Schauer und Gewitter" in Hessen, örtlich auch mit "Unwettergefahr vor allem in Bezug auf Starkregen".

Bald 16 Grad in der Nacht in Hessen möglich