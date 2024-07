Kräftige Gewitter mit Starkregen nahen: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Ein heftiges Unwetter traf unlängst Südosthessen , und neue Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen nahen: Die Wetter-Aussichten für Frankfurt , Darmstadt und Kassel sind eher ungemütlich.

Auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) rechnet am Freitag mit teils ergiebigen Regenfällen in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst warnt, dass auch lokale Unwetter möglich seien. © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Der heutige Donnerstag in dem Bundesland soll bei Höchsttemperaturen von 25 bis 28 Grad "meist niederschlagsfrei" verlaufen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main vorhersagt.

Dennoch komme es vereinzelt zur Bildung einzelner Schauer, "kurze Gewitter nicht ganz ausgeschlossen", ergänzte ein Sprecher. Dazu wehe ein "schwacher Wind aus Südwest bis West".

Im Lauf der Nacht zu Freitag sowie am Freitagmorgen sollen aber wieder "teils kräftige Schauer und Gewitter" von Südwesten her nach Hessen ziehen.

Dabei könne Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit niedergehen. Auch stürmische Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern in der Stunde und Hagel seien möglich.

Lokal könnten sich auch Unwetter bilden: Dann erwarten die DWD-Meteorologen bis zu 35 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit.