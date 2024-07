11.07.2024 06:51 Unwetter in Südosthessen: Bäume stürzen auf Autobahnen, Bundesstraße überflutet

Umgestürzte Bäume, überflutete Straßen: In Offenbach am Main, Dietzenbach, Hanau und weiteren Orten in Südosthessen kam es am Mittwochabend zu einem Unwetter!

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Umgestürzte Bäume und eine kniehoch überflutete Bundesstraße: In Teilen von Südosthessen wütete am gestrigen Mittwochabend ein heftiges Unwetter. Überflutung in Hanau: Teile von Südosthessen wurden am Mittwochabend von einem Unwetter mit Starkregen heimgesucht. © Mike Seeboth Zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr gingen zahlreiche Alarme aufgrund des Unwetters und seiner Folgen ein, wie das Polizeipräsidium Südosthessen in der Nacht zum heutigen Donnerstag mitteilte. Die Stadt Offenbach am Main sowie der Kreis Offenbach wurden von dem schweren Gewitter ebenso getroffen wie Hanau und der Main-Kinzig-Kreis. Einzelne Bäume stürzten um, Gullydeckel wurden von dem Druck der vollgelaufenen Kanalisation hochgedrückt, Straßen wurden überflutet. Wetter Deutschland Erst Sonne pur, dann kracht es: So wird das Wetter im Norden "In Dietzenbach musste die S-Bahn-Unterführung Waldstraße/Patershäuser Straße aufgrund der Wassermassen kurzzeitig gesperrt werden", ergänzte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr Dietzenbach berichtete zudem von zahlreichen Kellern, die "teils hüfttief" unter Wasser gestanden hätten. Sperrung der B43 wegen Überflutung bei Hanau Auch die Autobahnen A45 und der A66 wurden laut Polizei von Unwetter-Folgen getroffen: Insgesamt fünf umgestürzte Bäume blockierten die Fahrbahnen und mussten von der Feuerwehr und der Straßenmeisterei beseitigt werden. "Auf der B43a zwischen der Abfahrt Hanau-Hauptbahnhof und der Abfahrt Hanau-Wolfgang stand das Wasser kniehoch auf der Fahrbahn, sodass diese in Fahrtrichtung Fulda gesperrt werden musste", fügte der Polizeisprecher noch hinzu. Auch hätte es in Südosthessen mehrere Verkehrsunfälle mit Sachschaden aufgrund von Aquaplaning gegeben: "Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden."

