Kühl und nass: Das Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Ein Tiefdruckgebiet lenkt kühle Meeresluft nach Hessen , die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich daher auf ein regnerisches Wochenende einstellen.

Die Temperaturen erreichen demnach 17 bis 20 Grad in der Spitze, im hessischen Bergland nur um 14 Grad. Es wird ein mäßiger Wind aus Südwest erwartet, wobei "in Schauer- und Gewitternähe einzelne stürmische Böen" nicht auszuschließen seien.

Die Prognose für den Sonntag lautet: "Stark bewölkt bis bedeckt und regnerisch." Im Tagesverlauf sollen die Niederschläge dann in Schauer übergehen, wobei laut Wetterdienst auch eine geringe Wahrscheinlichkeit für kurze Gewitter besteht.

Dazu erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 16 und 19 Grad im Flachland, nur 12 bis 15 Grad in höheren Lagen. Aus Südwest soll ein teils böig auffrischender Wind wehen.

Der Samstag startet laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) "wechselnd bewölkt", aber zunächst "weitgehend niederschlagsfrei". Zum Abend hin soll dann von Westen her eine immer dichtere Bewölkung nach Hessen ziehen und Regen mit sich bringen.

Am Montag soll der Regen dann nachlassen. Lediglich im Nordwesten von Hessen könne es noch einzelne Schauer geben, "ansonsten häufig niederschlagsfrei". Auch an diesem Tag werden Spitzentemperaturen zwischen 17 und 20 Grad erwartet.

Für die Nächte werden teils Abkühlungen bis in den einstelligen Temperaturbereich vorhergesagt: In der Nacht zu Sonntag fallen die Werte laut DWD auf 10 bis 8 Grad, in der Nacht zu Montag auf 11 bis 8 Grad.