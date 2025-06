Schauer und Gewitter in Frankfurt und Hessen: Wann kommt besseres Wetter?

Frankfurt am Main - Hessen liegt aktuell im "Einflussbereich eines umfangreichen Tiefs über dem Nordmeer", wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärt. Die Folge: Bis auf Weiteres müssen die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel mit Schauern, Gewittern und stürmischen Böen rechnen.

Die Temperaturen in Hessen sollen am Donnerstag maximal 20 bis 22 Grad erreichen.

Am Donnerstag sollen bei wechselnder bis starker Bewölkung "einige Schauer" über dem Bundesland niedergehen. "Vor allem in der Nordhälfte auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen", heißt es weiter in der Vorhersage der DWD-Meteorologen.

Am Freitag sowie am Wochenende müssen die Menschen in Frankfurt und Hessen mit erhöhten Niederschlagsmengen rechnen, prognostizieren der DWD und Wetteronline.de (Grafik). © Montage: 123RF/dikiyaqua, Screenshot/Wetteronline.de

Dieser Mix aus wechselnder bis starker Bewölkung, Schauern und einzelnen Gewittern bestimmt demnach auch am Freitag, Samstag und Sonntag das Wetter in Frankfurt und Hessen.

Dabei bleibt es eher kühl für die Jahreszeit: Für Freitag und Samstag werden jeweils 19 bis 22 Grad in der Spitze vorhergesagt, am Sonntag nur 17 bis 20 Grad.

Zudem müssen die Menschen in Hessen auch weiter mit stürmischen Böen in Gewitter-Nähe rechnen.

In den kommenden Nächten sinken die Temperaturen teilweise bis in den einstelligen Bereich. So werden für die Nacht zu Freitag Tiefstwerte zwischen 13 und 11 Grad im Flachland und bis 9 Grad in höheren Lagen erwartet.

In den Nächten zu Samstag und zu Sonntag müsse jeweils mit Temperatur-Rückgängen auf 13 bis 9 Grad gerechnet werden, und in der Nacht zu Montag seien es sogar nur 9 bis 6 Grad im Tiefland, bis 4 Grad in den hessischen Bergen.

Zudem werden auch die kommenden drei Nächte regnerisch, doch für die Nacht zu Montag prognostiziert der Deutsche Wetterdienst "letzte abklingende Schauer". Eventuell bringt also die neue Woche einen Wetterumschwung in Hessen.