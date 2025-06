Sommer-Hitze wird extrem: Waldbrandgefahr in Frankfurt und Hessen steigt

Frankfurt am Main - Zunehmend heiße Luft fließt zwischen einem Hochdruckgebiet und einem Tiefdruckgebiet von Westen her nach Hessen , die Folge sind steigende Temperaturen bis hin zu 37 Grad. Zudem warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor einer immer weiter zunehmenden Waldbrandgefahr.

Alles in Kürze

Der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt für den Montag bis zu 34 Grad in Hessen voraus, der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 36 Grad. © Montage: 123RF/morrowlight21, Screenshot/Wetteronline.de

"Ruhiges, heißes Sommerwetter" und "teils starke Wärmebelastung", so lautet die Vorhersage der DWD-Meteorologen für den Samstag in Frankfurt und Hessen.

Die Experten erwarten Spitzentemperaturen zwischen 27 und 33 Grad, wobei der Tag trotz einiger Wolken niederschlagsfrei bleiben soll. Der Wind soll meist mäßig aus westlicher Richtung wehen.

Teils wolkig, aber ohne Regen ist auch die Prognose für den Sonntag und Montag in Hessen.

Die Temperaturen sollen jedoch steigen: Am Sonntag werden 29 bis 34 Grad in der Spitze erwartet, am Montag 30 bis 36 Grad - "heiß bis sehr heiß", mahnt der Wetterdienst.