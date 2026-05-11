Wetterwechsel in Deutschland: Temperatursturz, Starkregen, sogar Schnee möglich

Deutschland - Jetzt kommt der Wetterumschwung! Am Sonntagabend bekamen die Menschen im Südwesten bereits starke Regenfälle und ein Absinken der Temperatur zu spüren. Ab Montag wird es auch in den anderen deutschen Regionen deutlich frischer. Die Eisheiligen machen ihrem Namen alle Ehre.

Es wird kalt und frostig in der kommenden Woche, wenn die Eisheiligen ihrem Namen alle Ehre machen. (Symbolbild) © 123rf/uflypro

Laut Deutschem Wetterdienst macht sich ein Tief über den Nordosten Deutschlands auf in Richtung Polen.

Diese Kaltluftmassen bringen enorme Regenmengen in die Bundesrepublik. Im Osten und Süden wird Starkregen mit Mengen bis zu 25 Litern pro Quadratmeter erwartet.

Am heftigsten regnet es in der Altmark und in Mecklenburg, wo bis zu 35 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden runterprasseln können.

Wie der Meteorologe Kai Zorn via YouTube verdeutlicht, kommt der Osten mit 15 bis 23 Grad noch ganz gut weg, während der Westen bei 5 bis 15 Grad schon zu bibbern beginnt.

Noch frischer wird es in der Nacht zum Dienstag, wenn das Quecksilber in mittleren Lagen auf 6 bis 2 Grad absinken kann. Es herrscht Frostgefahr!

Laut DWD wird in den Gebirgen die Temperatur auf bis zu -1 Grad absinken, im höheren Bergland auf bis zu -3 Grad.