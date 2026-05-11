Der Umschwung kommt: Regnerischer Wochenstart in Bayern

München - Nach frühlingshaften Temperaturen am Wochenende beginnt die neue Woche unbeständig. Die Menschen in Bayern dürften in den kommenden Tagen einen Regenschirm benötigen. Außerdem wird es deutlich kühler.

Die sonnigen Tage scheinen vorerst in weiten Teilen Bayerns vorbei zu sein. Zumindest zum Start in die neue Woche. © Malin Wunderlich/dpa

Der Montag startet in Bayern bewölkt und zunächst nur einzelnen Schauern und Gewittern. Im Verlauf des Tages soll sich vom Norden bis zu den Alpen Regen ausbreiten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Auch Gewitter seien vielerorts zu erwarten. In höheren Lagen und bei Gewittern sei dann auch mit stürmischen Böen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen laut DWD maximal 13 bis 19 Grad an der Donau und höchstens 20 Grad an den Alpen.

In der Nacht zu Dienstag soll es weiterhin regnen, anfangs sind auch vereinzelte Gewitter möglich. Die Temperaturen sinken dann wieder in den einstelligen Bereich.

In den Hochlagen der Mittelgebirge soll es laut DWD schneien, in den Alpen sinkt die Schneefallgrenze teils auf unter 1000 Meter.