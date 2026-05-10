Wetter-Knall in NRW: Herbst-Feeling statt Frühling im Anmarsch

Köln - Die neue Woche hält für Köln und NRW einen Wetterumschwung bereit mit Regen, Wind und deutlich kühlerer Luft.

Die neue Woche in NRW und Köln wird nass, grau, und ziemlich ungemütlich. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Am Sonntag sieht es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erst mal noch freundlich aus, zwischendurch ist es sogar recht mild mit bis zu 22 Grad.

Gerade im Laufe des Nachmittags und Abends kann es aber vor allem Richtung Süden plötzlich knallen: Dann sind einzelne Gewitter drin, teilweise mit heftigem Regen, kleinem Hagel und starken Böen.

In der Nacht auf Montag bleibt es unruhig. Es ziehen immer wieder kräftige Schauer durch, besonders im Süden und Osten von NRW.

Am Montag selbst sollte die Jacke auf jeden Fall griffbereit sein: viele Wolken, immer wieder Regen und deutlich kühler als am Wochenende. Die Temperaturen klettern nur noch auf maximal 13 Grad.