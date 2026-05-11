Gewitter, Starkregen und Frost: Kaltfront mit Polarluft zieht über Sachsen

Leipzig - Nach dem milden und teilweise sehr sonnigen Wochenenden müssen die Menschen in Sachsen sich ab Montag wieder auf kühlere Temperaturen einstellen. Ein Tiefdruckgebiet zieht über den Freistaat und durch polare Meerluft wird es pünktlich zum Beginn der Eisheiligen am Montag spürbar ungemütlicher.

Eine Gewitterfront zieht über Sachsen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) warnen ab Montagmittag vor teilweise heftigen, lokalen Gewittern. Innerhalb von kürzester Zeit können um die 20 l/qm Regen herunterkommen. Dazu wird es stürmisch von Windböen bis 70 km/h. Zusätzlich warnen die Experten vor kleinkörnigem Hagel.

Die Lage soll sich zum Nachmittag bzw. Abend etwas entspannen, wenn die Gewitter Richtung Osten abziehen.

Die Temperaturen liegen am Montag trotzdem noch bei maximal 16 bis 20 Grad, bzw. 12 bis 18 Grad in den höheren Lagen, schon in der Nacht brechen sie dann aber ein. Bei schwachen Regenschauern und mäßigem Wind sinken die Werte auf 6 bis 3 Grad, in den bergigen Regionen oberhalb 600 Meter kommt Frost bei Temperaturen um -1 Grad.

Auch am Dienstag gibt es keine wirkliche Entspannung beim Wetter. Es wird wechselnd bewölkt und immer wieder ziehen Schauer und Gewitter mit Graupel durch. In den Bergen sind Schneeschauer möglich.

Bei mäßigem bis frischem Westwind liegen die Höchstwerte bei 10 bis 12 Grad, bzw. 4 bis maximal 10 Grad im Bergland.