Wildes Aprilwetter am Wochenende in Sachsen: Tagsüber 20 Grad, dann wird es frostig

Leipzig - Nach einigen milden, trockenen und meist sonnigen Tagen, macht der April am Wochenende seinem Namen wieder alle Ehre und bringt einen wilden Wetter-Mix in den Freistaat .

Am Freitag und Samstag wird es wärmer und teilweise sonnig. © Elisa Schu/dpa

Am Freitag steht Sachsen noch unter Hochdruckeinfluss, der milde Luft in die Region bringt, so die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig.

"Es werden voraussichtlich keine warnwürdigen Wettererscheinungen erwartet", heißt es.

Einige Wolken ziehen über den Himmel, die im Vogtland auch für einige Schauer sorgen. Es weht ein schwacher Wind aus Richtung Norden.

Sonst wird es aber freundlich und die Temperaturen erreichen bis zu 21 Grad bzw. bis zu 18 Grad in den bergigen Regionen.

In der Nacht wird es wolkig bis leicht gewölkt und zum großen Teil bleibt es trocken. Vor allem in der Osthälfte von Sachsen wird es in Bodennähe aber noch einmal frostig. Die Temperaturen sinken ab auf 7 bis 1 Grad.