Wildes Aprilwetter am Wochenende in Sachsen: Tagsüber 20 Grad, dann wird es frostig
Leipzig - Nach einigen milden, trockenen und meist sonnigen Tagen, macht der April am Wochenende seinem Namen wieder alle Ehre und bringt einen wilden Wetter-Mix in den Freistaat.
Am Freitag steht Sachsen noch unter Hochdruckeinfluss, der milde Luft in die Region bringt, so die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig.
"Es werden voraussichtlich keine warnwürdigen Wettererscheinungen erwartet", heißt es.
Einige Wolken ziehen über den Himmel, die im Vogtland auch für einige Schauer sorgen. Es weht ein schwacher Wind aus Richtung Norden.
Sonst wird es aber freundlich und die Temperaturen erreichen bis zu 21 Grad bzw. bis zu 18 Grad in den bergigen Regionen.
In der Nacht wird es wolkig bis leicht gewölkt und zum großen Teil bleibt es trocken. Vor allem in der Osthälfte von Sachsen wird es in Bodennähe aber noch einmal frostig. Die Temperaturen sinken ab auf 7 bis 1 Grad.
Der Sonntag wird grau
Die Wetterbedingungen sind am Samstag ähnlich. Sonne und Wolken wechseln sich ab und im Vogtland und im Erzgebirge sind Regenschauer möglich. Bei schwachem Wind klettern die Temperaturen auf 20 bis 22 Grad. In den höheren Lagen werden 16 bis 20 Grad erreicht.
In der Nacht verdichtet sich die Wolkendecke dann und von Nordwesten her zieht vor allem in der zweiten Nachthälfte Regen auf bei Tiefstwerten von 9 bis 5 Grad.
Sonntag wird es eher grau und gebietsweise kommt es zu Schauern. Der Wind nimmt aus Nordwesten etwas zu und es wird merklich frischer. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis maximal 14 Grad, im Bergland um 10 Grad.
Dieses Wetter setzt sich auch in der Nacht zu Montag weiter durch. Bei Wolken und Regen sinken die Werte auf 5 bis 2 Grad.
Ähnlich könnte auch der Start der neuen Woche werden. Aktuelle Vorhersagen zeigen, dass sich zumindest die Temperaturen vermutlich erst mal auf dem Niveau von Sonntag halten.
Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa; Screenshot/wetteronline.de