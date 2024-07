Sonnenschein, Unwetter, Hitze, Sturmböen: Wildes Wochenendwetter in Deutschland!

Deutschland - Während die einen an diesem Wochenende bestes Badewetter genießen, dürfte es anderen schon fast wieder zu heiß sein, um sich nach draußen zu begeben. In manchen Regionen der Bundesrepublik drohen gar kräftige Unwetter oder Sturmböen. Deutschland zeigt dieser Tage seine komplette Wetter -Vielfalt.

Bayern muss sich für die nächsten Unwetter wappnen. © dpa/NEWS5 | Ferdinand Merzbach

Wer sich an diesem Wochenende mit Verwandten oder Bekannten aus anderen Teilen des Landes austauscht, der könnte von den Wetterberichten überrascht werden.

Während man laut Wetter.com vielerorts in Mitteldeutschland, NRW und Niedersachsen bestes, wenn auch windiges, Sommerwetter bei angenehmen Temperaturen von 24 bis 28 Grad vorfindet, schaut es anderswo weniger nach Freibad, Garten oder Park aus.

Vor allem in Bayern wird es am Samstagabend noch kritisch. "Im Südosten lokal Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, schwere Sturm- bis orkanartige Böen und Hagel", warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Auch Kachelmannwetter schreibt, dass es zwar am Nachmittag noch sehr warm sei, es aber "in den nächsten Stunden noch heftig krachen" könnte.

Für den äußerten Süden und den Nordosten Bayerns und das Gebiet nördlich von Ingolstadt sprach der DWD eine Unwetterwarnung aus. Auch in Teilen Sachsens, Thüringens, Sachsen-Anhalts und Brandenburgs soll es (teils kräftig) gewittern.

Direkt an der Nordsee werden zum Abend schwere Sturmböen erwartet.