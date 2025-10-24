Windiges Wochenende in Berlin und Brandenburg: Zeitweise Regen
Berlin - Der Herbst zeigt sich in Berlin und Brandenburg zum Wochenende hin von seiner windigen Seite.
Am Freitag wird es in der Hauptstadtregion laut den Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) wechselnd bis stark bewölkt vorübergehend fällt auch etwas Regen.
Die Temperaturen bleiben mit 12 bis 14 Grad noch mild, doch vor allem am Mittag und Nachmittag frischt der Südwestwind spürbar auf – vereinzelt sind sogar stürmische Böen möglich. Am Abend beruhigt sich das Wetter etwas, der Wind lässt nach.
In der Nacht zum Samstag bleiben die Wolken zwar meist bestehen, Regen fällt aber kaum noch. Die Temperatur sinkt auf 9 bis 5 Grad.
Der Samstag startet trüb: Viele Wolken und zeitweise Regen bestimmen den Tag. Mit Höchstwerten zwischen 11 und 13 Grad bleibt es kühl-feucht, begleitet von mäßigem bis frischem Wind aus Südwest. Immer wieder kann es zu Windböen kommen.
Am Sonntag folgt der nächste Schub Herbstwetter: Dichte Wolken, wiederholt Regen und ein frischer Wind sorgen für ungemütliche Stunden. Bei maximal 11 Grad wird es auch noch eine Spur kühler.
Hinzu kommen Windböen, örtlich sogar stürmische. In der Nacht auf Montag geht es ähnlich weiter – stark bewölkt, etwas Regen, dazu Temperaturen zwischen 7 und 4 Grad und anhaltend kräftiger Wind.
Titelfoto: Lilli Förter/dpa, Screenshot/wetteronline.de (Bildmontage)