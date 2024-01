Winter ade? Von wegen! Es wird eisig und ungemütlich in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die Minusgrade sind zurück in Sachsen-Anhalt ! Bei diesem Wetter heißt es daher: Decke schnappen und auf dem Sofa einkuscheln!

Autofahrer sollten aufgrund von Glätte vorsichtig unterwegs sein. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Am Freitag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst im Land bedeckt. In der Altmark kann es zu etwas Schneefall kommen. Über den Tag bleibt es im Bundesland vorübergehend niederschlagsfrei, bei Maximaltemperaturen zwischen 0 und 7 Grad.

Am Abend kann es in der Nordhälfte zu Regen und Schnee kommen. Es wird zudem vor möglicher Glätte gewarnt. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf bis zu -5 Grad.

Der Samstag zeigt sich ebenfalls bedeckt, bei Höchstwerten zwischen 0 und 4 Grad. Von Nord nach Süd gibt es zudem immer wieder Niederschläge, die in Schnee übergehen können. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu -6 Grad und im Harz bis auf -9 Grad.

Die eisige Kälte zeigt sich besonders am Sonntag. Bei Werten zwischen -4 und -1 Grad bleibt es weiterhin bedeckt, mit abziehenden Schneefällen.