Schnee, Glätte und Sturmböen: Erneuter Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Es wird wieder frostig in Sachsen-Anhalt : Nach ersten milden Tagen kehrt nun der Winter in vollen Zügen zurück.

Es kann immer wieder gefrierenden Regen geben. (Symbolbild) © Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Bereits am Montag kommt es verbreitet zu Schneefall. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) lässt dieser ab dem Mittag jedoch nach. Bei Temperaturen zwischen -2 und 2 Grad gibt es bis zum Abend jedoch immer wieder Niederschlag.

Nachmittags müsst Ihr Euch auf gefrierenden Regen eingestellt werden. Auf dem Brocken werden zudem Sturmböen erwartet. In der Nacht auf Dienstag könnte es dann weiter schneien.

Der Dienstag selbst zeigt sich stark bewölkt, aber weniger frostig. Bei Höchsttemperaturen zwischen 3 und 6 Grad soll es erneut gelegentlich Regen- und Schneefall geben. In der Nacht auf Mittwoch sinken die Werte wieder auf eisige 0 bis -2 Grad.

Viele Wolken und wenig Schnee gibt es am Mittwoch. Bei Höchstwerten zwischen 1 und 3 Grad lockert es sich über den Tag hinweg etwas auf. In der Nacht muss sich auf einen Temperaturrückgang bis -6 Grad und Schneeschauer eingestellt werden.