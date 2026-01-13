Winter in Hessen erst einmal gebannt: Das Wetter bis zum Wochenende

Frankfurt am Main - Der Winter in Hessen scheint erst einmal vorbei. Zunächst bleibt es bei recht milden Temperaturen regnerisch, ehe sich am Freitag laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch mal wieder die Sonne zeigen kann.

In Frankfurt und ganz Hessen wird es in den kommenden Tagen immer wieder regnen. Zum Wochenende wird es dann aber freundlicher. © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, wetteronline.de

Der Dienstag beginnt gebietsweise neblig-trüb, im weiteren Tagesverlauf bleibt es dann stark bewölkt bis bedeckt, wobei Regen von Südwest nach Nordost durch Hessen zieht. Die Höchstwerte erreichen dabei 4 bis 8 Grad und es weht ein schwacher bis mäßiger Wund aus Süd.

Stark bewölkt zeigt sich auch die folgende Nacht. Bei 3 bis 0 Grad zieht im Nordwesten neuer Regen auf.

Am Mittwoch dann wenig Änderung: Es bleibt stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise regnerisch. Bei einem mäßigen Südwestwind, der in den Kammlagen stark böig auffrischen kann, zeigen die Thermometer milde 7 bis 9 Grad an.

Auch in der Nacht zum Donnerstag kann es immer wieder regnen und es kühlt auf 5 bis 3 Grad - im Bergland bis 0 Grad - ab.

Am Tag zieht der Regen in der ersten Tageshälfte nach Norden ab und am Nachmittag wird es bei starker Bewölkung zumeist niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 9 Grad und es weht ein mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.