Winter macht schon mal auf sich aufmerksam: Hier kann es in Thüringen Schnee geben!

Erfurt - Thüringer Schneefans aufgepasst: Noch in dieser Woche könnten Flöckchen vom Himmel fallen!

Für eine Runde auf Skiern wird es wohl noch nichts werden. (Archivbild) © Carsten Jentzsch

Meteorologischer Winteranfang ist zwar erst am 1. Dezember, doch der Winter klopft wohl schon mal ganz zart an der Tür.

Schnee könnte es demnach bereits in der Nacht zum Samstag geben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagnachmittag mitteilte, setzt hier von Westen her zunehmend Bewölkung ein und ab Mitternacht breitet sich ostwärts Regen aus, der oberhalb von 800 Metern mit Schnee vermischt sein kann.

Was diese Höhenordnung angeht, kann den Prognosen nach auch am Samstag Schnee im Spiel sein.

Auch in der Nacht zum Montag ist laut DWD Schneegriesel oder etwas Schnee im Bergland möglich.

Was jedenfalls deutlich aus den Prognosen hervorgeht: Am Samstag und Sonntag liegen die Tiefst- und Höchstwerte niedriger als in den Tagen zuvor.