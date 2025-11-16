Wintereinbruch in Deutschland: Hier wird es weiß und besonders frostig

Deutschland - Mitten im November hatte die jetzt endende Woche noch einmal etwas Frühlingshaftes - die Ruhe vor dem Sturm? Ja, denn in einigen Teilen Deutschlands wird das Wetter in den nächsten Tagen schon richtig winterlich.

Nicht nur viel Regen wird in den kommenden Tagen erwartet. © Sebastian Kahnert/dpa

Nachdem sich die Temperaturen am Samstag im Gegensatz zum Vortag bereits halbiert hatten, wird das Wetter am Sonntag noch einmal recht mild.

Nördlich der Mittelgebirge wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit 6 bis 9, sonst sogar mit 10 bis 15 Grad gerechnet.

Ganz im Norden und südlich des Mains lässt sich anfangs dabei hin und wieder die Sonne blicken. Dazwischen und auch später im Süden ziehen voraussichtlich immer mehr Wolken auf, die teilweise Regen mitbringen.

Dass sich von Norden her polare Meeresluft heranpirscht, merken wir dann wohl schon ab der kommenden Nacht: In den höheren Lagen des nördlichen Berglands geht der Regen in Schnee über, die Temperaturen fallen zum Morgen hin auf bis zu 0 Grad.

Am Montag sinkt die Schneefallgrenze nicht nur an den Alpen schon auf 600 Meter - oberhalb von 1000 Metern wird mit 15 Zentimetern Neuschnee gerechnet.

Sonst herrschen viele Wolken und Schauer vor, im Erzgebirgsvorland kann die Schneefallgrenze auch unter 500 Meter sinken. Die Höchstwerte erreichen nur noch 4 bis 9 Grad. In der darauffolgenden Nacht wird es bei 2 bis -4 Grad teils frostig.