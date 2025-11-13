Weiter milde November-Tage: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Weiter strömt sehr milde Luft nach Hessen und beeinflusst das Wetter . Zum Wochenende hin müssen die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel mit Regen rechnen.

Wetteronline.de (Grafik) sagt für den Donnerstag in Frankfurt und Hessen 15 bis 16 Grad in der Spitze voraus, der Deutsche Wetterdienst (DWD) 13 bis 17 Grad. © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Der Donnerstag soll aber trocken bleiben: Nach Auflösung lokaler Nebelfelder werde der Tag heiter bis wolkig, heißt es in der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Die Temperaturen sollen Höchstwerte zwischen 13 und 17 Grad erreichen. Dazu wird ein mäßiger Wind aus Süd bis Südwest erwartet.

Der Freitag und der Samstag sollen demnach von starker Bewölkung geprägt sein. An beiden Tage könne zeitweise Regen fallen.

Die Temperaturen sollen am Freitag maximal 13 bis 17 Grad erreichen. Für den Samstag wird dann eine leichte Abkühlung auf 8 bis 14 Grad in der Spitze vorhergesagt.