Weiter milde November-Tage: Das Wetter in Frankfurt und Hessen
Frankfurt am Main - Weiter strömt sehr milde Luft nach Hessen und beeinflusst das Wetter. Zum Wochenende hin müssen die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel mit Regen rechnen.
Der Donnerstag soll aber trocken bleiben: Nach Auflösung lokaler Nebelfelder werde der Tag heiter bis wolkig, heißt es in der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD).
Die Temperaturen sollen Höchstwerte zwischen 13 und 17 Grad erreichen. Dazu wird ein mäßiger Wind aus Süd bis Südwest erwartet.
Der Freitag und der Samstag sollen demnach von starker Bewölkung geprägt sein. An beiden Tage könne zeitweise Regen fallen.
Die Temperaturen sollen am Freitag maximal 13 bis 17 Grad erreichen. Für den Samstag wird dann eine leichte Abkühlung auf 8 bis 14 Grad in der Spitze vorhergesagt.
Kühle Herbstnächte in Hessen
Die kommenden Nächte in Hessen werden eher kühl: So erwarten die Meteorologen für die Nacht zu Freitag Tiefstwerte zwischen 9 und 4 Grad, für die Nacht zu Samstag 9 bis 5 Grad und für die Nacht zu Sonntag 8 bis 2 Grad.
In allen drei Nächten könne leichter Regen fallen, hieß es weiter.
Titelfoto: Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Wetteronline.de