Wetter-Achterbahn über Köln: Erst warm, dann wieder grau!

Köln - Erst fast schon Frühlingsgefühle, dann wieder graues Novemberwetter: In den nächsten Tagen zeigt sich das Wetter in Köln von seiner launischen Seite.

Bis zum Wochenende gibt es für Köln und NRW noch ein paar warme Herbsttage. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Der Donnerstag bringt noch mal richtig mildes Herbstfeeling. Teilweise scheint sogar ordentlich die Sonne bei bis zu 19 Grad.

Am Nachmittag zieht es dann von Nordwesten langsam zu und Richtung Abend kann es auch mal leicht tröpfeln.

In der Nacht wird es dann wolkiger, im Norden auch mal regnerisch, aber rund um Köln bleibt's meist trocken bei 8 bis 12 Grad.

Am Freitag schaut es dann nicht mehr ganz so freundlich aus: Der Himmel zeigt sich oft grau und ab und zu fallen auch mal ein paar Regentropfen.

Dennoch bleibt es angenehm bei bis zu 17 Grad, also immer noch T-Shirt-tauglich unter der Übergangsjacke.