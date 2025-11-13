Wetter-Achterbahn über Köln: Erst warm, dann wieder grau!
Köln - Erst fast schon Frühlingsgefühle, dann wieder graues Novemberwetter: In den nächsten Tagen zeigt sich das Wetter in Köln von seiner launischen Seite.
Der Donnerstag bringt noch mal richtig mildes Herbstfeeling. Teilweise scheint sogar ordentlich die Sonne bei bis zu 19 Grad.
Am Nachmittag zieht es dann von Nordwesten langsam zu und Richtung Abend kann es auch mal leicht tröpfeln.
In der Nacht wird es dann wolkiger, im Norden auch mal regnerisch, aber rund um Köln bleibt's meist trocken bei 8 bis 12 Grad.
Am Freitag schaut es dann nicht mehr ganz so freundlich aus: Der Himmel zeigt sich oft grau und ab und zu fallen auch mal ein paar Regentropfen.
Dennoch bleibt es angenehm bei bis zu 17 Grad, also immer noch T-Shirt-tauglich unter der Übergangsjacke.
So kippt das Wetter in Köln am Wochenende
Das Wochenende wird nasser: Der Samstag bringt uns zurück in den Herbstmodus mit vielen Wolken und einigen Schauern, besonders ab Mittag. Dafür bleibt es immerhin noch recht mild mit rund 15 Grad in Köln.
Am Sonntag heißt es dann endgültig: Tschüss Sonne, hallo Schmuddelwetter! Es bleibt meist grau und ab und zu regnet es leicht. Die Temperaturen gehen spürbar runter, zwischen 6 und 11 Grad sind maximal drin.
In der Nacht kann es sogar leicht frostig werden, hier also die Heizung lieber etwas höher drehen.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa