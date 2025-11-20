Wintereinbruch über Nacht: Hier gab es zehn Zentimeter Neuschnee

Radevormwald - Der Winter ist da! In vielen Teilen des Bergischen Landes hat es teilweise bis zu zehn Zentimeter Neuschnee gegeben.

Über Nacht hat es in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens heftigen Schneefall gegeben. © Blaulicht Aktuell Solingen/Gianni Gattus

Bereits seit einigen Tagen sind die Temperaturen vielerorts in den winterlichen Keller gegangen - jetzt spiegelt sich das auch auf den Straßen wider.

In Wuppertal und Remscheid beispielsweise kam es zu mehreren Zentimetern Neuschnee. Unangefochtener Spitzenreiter ist allerdings Radevormwald.

Dort verwandelten sich die Straßen über Nacht in eine weiße Winterlandschaft - inklusive zehn Zentimeter Neuschnee.

Der Traum von weißer Weihnacht heißt aber auch: Verkehrsbehinderungen und schwer zu kontrollierende Autos. Zu heftigen Unfällen und Einsätzen der Polizei ist es in der Nacht zum heutigen Donnerstag aber nicht gekommen.