Winterliches Wetter in Hessen erwartet, Schnee bis in die Tieflagen möglich

Frankfurt am Main - Zur neuen Woche hin kann es in ganz Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) schneien. Außerdem wird es vor allem nachts überall frostig kalt.

Auch in der Nacht zum Montag kann es bei 2 bis 0 Grad regnen. Frostig bleibt es aber nur noch in den Mittelgebirgen. Am Tag wird es in ganz Hessen verbreitet Regen und Schneeregen geben, der kräftiger ausfallen kann. Dabei kann es bis in die Tieflagen schneien. Die Höchstwerte liegen bei 3 bis 5 Grad, in den Hochlagen herrscht schwacher Dauerfrost.

Am Sonntag steigen die Quecksilbersäulen der Thermometer dann auf 3 bis 6 Grad, in den Hochlagen auf 1 bis 3 Grad und es muss immer wieder mit Regen-, im Bergland mit Schnee- und Schneeregenschauern gerechnet werden.

In der darauf folgenden Nacht kann es dann bei 0 bis -3 Grad in ganz Hessen glatt werden. Nur entlang des Rheins bleibt es teilweise frostfrei. Schnee fällt aber nur noch vereinzelt.

Die Niederschläge halten in der kommenden Nacht und am Dienstag an - in den Hochlagen durchgehend als Schnee. Die Temperaturen gehen nachts auf 1 bis -5 Grad zurück. Am Dienstag ziehen Schnee und Regen dann langsam ab.

Die Höchsttemperatur liegt in Nordhessen bei 0, in Südhessen bei 3 Grad. In den Hochlagen herrscht bei -1 Grad weiterhin Dauerfrost.

In der Nacht zum Mittwoch verdichten sich die Wolken von Norden her wieder und es kommt Schneefall auf. Dabei wird es bei Tiefstwerten zwischen -3 und -9 Grad in ganz Hessen frostig.