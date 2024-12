Winterwetter ade: Sachsen-Anhalt muss sich auf eine milde und stürmische Woche einstellen!

Magdeburg - Noch immer kein Schnee in Sachsen-Anhalt ! Stattdessen gibt es im Bundesland milde Temperaturen mit viel Wind und Regen.

In Sachsen-Anhalt wird es diese Woche windig und nass. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Bereits am heutigen Montagvormittag müssen die Menschen in Sachsen-Anhalt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) an ihren Regenschirm denken.

Bei 9 bis 12 Grad bleibt es aber auch phasenweise niederschlagsfrei, mit starken bis stürmischen Böen. Auf dem Brocken kann es zu orkanartigen Böen kommen.

Auch am Dienstag werden auf dem Brocken schwere Sturmböen erwartet. Im Rest des Landes bleibt es ebenfalls windig bei Höchsttemperaturen zwischen 8 und 11 Grad. Über den Tag hinweg zeigt sich der Himmel zudem stark bewölkt und überwiegend niederschlagsfrei.

Am Mittwoch gibt es viele Wolken und zeitweise Regen. Bei Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad bleibt es weiterhin stürmisch. Auf dem Brocken muss man sich auf schwere Sturmböen bis orkanartige Böen einstellen.