Winterwetter ändert sich jetzt drastisch

Weite Teile Deutschlands liegen derzeit unter einer Schneedecke, wie hier Dresden. © Robert Michael/dpa

Polare Kaltluft ist in den vergangenen Tagen tief ins Landesinnere eingeflossen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Diese kommt im Süden bis Sonntag unter Einfluss von Hoch "Corvin". Den Norden und Nordosten streifen Ausläufer eines Tiefs über Irland und gestalten das Wetter unbeständig.

Am Samstag gibt es in der Mitte und dem Süden viel Sonne nach teils zäher Nebelauflösung. Von Westen und Nordwesten kommen ab dem späten Nachmittag Wolken auf, es bleibt aber trocken. Dagegen ist es im Norden wechselnd bis stark bewölkt, nur in Vorpommern regnet es etwas. An der Nordsee steigen die Temperaturen auf bis sechs Grad, sonst liegen sie zwischen null und vier Grad, im Süden und in der Mitte sowie im Bergland gibt es leichten Dauerfrost.

Der Wind weht an der See stark bis stürmisch und lässt am Nachmittag vor allem an der Ostsee nach. Auch im Harz gibt es Sturm, dort werden auf dem Brocken Böen bis 100 km/h erwartet. In der Südhälfte weht der Wind nur schwach. In der Nacht zum Sonntag nimmt der Wind an der Nordsee und in den nördlichen und westlichen Mittelgebirgen wieder zu. Auf dem Brocken gibt es erneut schwere Sturmböen.

In der Nordhälfte ziehen in der Nacht Wolkenfelder durch. Die Tiefstwerte liegen dort zwischen 0 bis -7 Grad. In der Südosthälfte ist der Himmel längere Zeit gering bewölkt oder klar. Teils kann sich in den Flussniederungen erneut Nebel bilden. Die Temperaturen fallen stark. Bei klarem Himmel und über Schnee werden zwischen -10 bis -15 Grad erreicht.