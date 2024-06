21.06.2024 06:49 Wochenend-Wetter kracht mit Gewitter und Regen, doch dann kommt der Lichtblick

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird am Freitag zunächst gewittrig und nass, am Samstag und Sonntag bleibt es aber trocken mit etwa 23 Grad.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Schirme raus! Mit einem verregneten Freitag beginnt der Start ins Wochenende. Doch keine Angst - ab Samstag kann das Wetter in Sachsen-Anhalt trotzdem noch genossen werden. Am Freitag sind Gewitter, Regen, Sturm und Hagel für Sachsen-Anhalt gemeldet. © Bildmontage: Alexander Wolf/dpa, Screenshot/wetteronline.de Am Freitag wird das Wetter überwiegend grau und ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst schreibt, ziehen bereits am Vormittag die ersten Gewitter auf und besonders um die Mittagsstunden ist mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen. Zwar lockert der Nachmittag dann leicht auf, aber auch abends wird es wieder ungemütlich mit neuen Regengüssen. Trotzdem klettern die Temperaturen auf schwüle 27 Grad. Sobald der Freitag überstanden ist, heißt es erstmal Aufatmen für das Wochenende. Zwar verhängen am Samstag und Sonntag weiterhin dichte Wolken den Himmel, regnen soll es aber nicht mehr. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad. Wetter Deutschland Schwergewitter-Lage in Frankfurt und Hessen: "Tornados nicht ausgeschlossen" Der Trend für die kommende Woche zeigt, dass der Sommer wohl endlich in Sachsen-Anhalt einkehrt! Die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke und nach Montag zieht sich auch der Regen wieder zurück. Freitagnacht ziehen Gewitter ab, die anderen beiden Nächten bleiben ruhig und klar mit Temperaturen um 12 Grad.

Titelfoto: Bildmontage: Alexander Wolf/dpa, Screenshot/wetteronline.de