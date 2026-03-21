Wochenende startet wechselhaft, dann lockt die Sonne

München - Bewölkt und regnerisch startet das Wochenende im Freistaat. Die Sonne kann sich in Bayern am Samstag nur vereinzelt durchkämpfen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Nur vereinzelt schafft es die Sonne am Samstag, zu dominieren. Am Sonntag wird es im Freistaat freundlicher. © Peter Kneffel/dpa

Viele Schauer kann es demnach nördlich der Donau geben. Dort könne es auch gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 7 Grad am Oberpfälzer Wald und 15 Grad westlich des Spessarts.

In der Nacht soll der Himmel dann aufklaren. Es könne neblig werden. Bei bis zu Minus drei Grad rechnet der DWD vereinzelt mit Glätte.

Die zweite Wochenendhälfte wird den Angaben zufolge freundlicher.

Bei einem zeitweise fast wolkenlosen Himmel soll es sonnig und mild werden, mit 9 Grad im Unterallgäu und bis 16 Grad in Mainfranken.

Im Osten Bayern könne es windig werden. Am Montag mache die Sonne wieder einen kleinen Rückzieher. Im Tagesverlauf breiten sich im Freistaat laut den Angaben des DWD Quellwolken aus, in den Alpen kann es regnen.