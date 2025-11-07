Zwischen Nebel und Sonne: So wird das Wochenende in Berlin und Brandenburg

Berlin - Berlin und Brandenburg erwartet ein trockenes, aber zunehmend graues Herbstwochenende mit Sonne, Nebel und kalten Nächten.

In der Hauptstadtregion wird es am Wochenende neblig. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Am Freitag startet der Tag laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nach teils zähem Nebel sonnig und trocken. Nur in Westbrandenburg hält sich der Nebel länger.

Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad, in nebligen Gebieten um 8 Grad. Am Abend kühlt es deutlich ab: Bei Tiefstwerten von 4 bis minus 1 Grad kann es am Boden örtlich leichten Frost geben. Es ist wieder vermehrt mit Nebel oder Hochnebel zu rechnen.

Der Samstag beginnt vielerorts freundlich, nur zwischen Prignitz und Fläming bleibt es trüb. Im Tagesverlauf breitet sich der Hochnebel langsam ostwärts aus. Regen ist nicht in Sicht.

Je nach Sonnenscheindauer liegen die Höchstwerte zwischen 4 und 10 Grad, in der Lausitz kann es sogar bis zu 12 Grad warm werden.

In der Nacht auf Sonntag kehrt bei Hochnebel zurück und es kühlt sich auf Temperaturen zwischen 5 und 1 Grad ab. Dazu weht ein schwacher Wind.