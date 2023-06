Noch können Autofahrer sparen: In Böhmen wird der Sprit teurer!

Dresden/Prag - Schnäppchen-Tanker aufgepasst: In Tschechien wird der Sprit teurer. Wer noch günstig tanken möchte, sollte nicht zu lange warten.

Jiri Ondra, Chef des Tankstellen-Netzes Ono-Tank in Tschechien, bestätigt den Preisanstieg:

Am 1. Juli beginnen im Nachbarland zudem die zweimonatigen Sommerferien, die Nachfrage steigt.

Noch lohnt sich die Tank-Tour ins Nachbarland: Für Diesel und Benzin berappen Kunden durchschnittlich pro Liter noch immer zwischen 20 und 30 Cent weniger als in Deutschland.

Die gute Nachricht: In dem an Sachsen grenzenden Bezirk Usti nad Labem sind die Spritpreise landesweit in Tschechien mit die günstigsten: Im Durchschnitt zahlten Schnäppchen-Tanker dort vergangene Woche (12. bis 18. Juni) 1,53 Euro pro Liter Benzin und 1,30 Euro für Diesel.