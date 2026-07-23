Hubschrauber mit fünf Soldaten stürzt in Tschechien ab: Ein Toter

Náměšť nad Oslavou (Tschechien) - In Tschechien ist am Donnerstagmittag ein Armeehubschrauber mit fünf Soldaten an Bord abgestürzt.

Ein UH-1Y-Venom-Hubschrauber wie dieser ist abgestürzt. (Symbolfoto) © Alejandro Granadillo/AP/dpa

Einer der Insassen sei bei dem Unfall ums Leben gekommen, berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf den Rettungsdienst vor Ort.

Die Verletzten seien mit Rettungshubschraubern und Krankenwagen in Klinken gebracht worden.

Das Unglück habe sich auf dem Militärflughafen in Náměšť nad Oslavou ereignet, teilte die Armee bei X mit. Der Flugplatz dient als Haupteinsatzstützpunkt der tschechischen Militärhubschrauber und liegt knapp 160 Kilometer südöstlich von Prag. Zur Unfallursache wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Bei dem abgestürzten Hubschrauber handelte es sich um das Modell UH-1Y Venom, eine moderne Weiterentwicklung der legendären "Huey"-Serie des US-Herstellers Bell Textron.