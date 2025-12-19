Auf Zebrastreifen frontal erfasst: Mädchen schwer verletzt
Bad Schönborn - Ein tragischer Unfall hat sich am Freitagmittag in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) ereignet. Ein 12-jähriges Mädchen wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Nach bisherigem Stand der Polizei war eine 75-jährige Hyundai-Fahrerin gegen 11 Uhr auf der Heidelberger Straße in Richtung Malsch unterwegs. Auf Höhe des Vogelgartenweges übersah sie offenbar das Mädchen.
Das Auto erfasste das Kind, das gerade den Fußgängerüberweg nutzte, frontal. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Zwölfjährige weggeschleudert - sie zog sich schwere Verletzungen zu.
Der Rettungsdienst brachte das Mädchen umgehend in ein Krankenhaus.
Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die B3 bis etwa 13 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zu den Unfallhintergründen laufen.
Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24