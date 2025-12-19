Auf Zebrastreifen frontal erfasst: Mädchen schwer verletzt

Bad Schönborn - Ein tragischer Unfall hat sich am Freitagmittag in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) ereignet. Ein 12-jähriges Mädchen wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Das Kind wurde beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Auto erfasst. © Tim Müller / EinsatzReport24

Nach bisherigem Stand der Polizei war eine 75-jährige Hyundai-Fahrerin gegen 11 Uhr auf der Heidelberger Straße in Richtung Malsch unterwegs. Auf Höhe des Vogelgartenweges übersah sie offenbar das Mädchen.

Das Auto erfasste das Kind, das gerade den Fußgängerüberweg nutzte, frontal. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Zwölfjährige weggeschleudert - sie zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Rettungsdienst brachte das Mädchen umgehend in ein Krankenhaus.