Traktor und Auto kollidieren auf Kreisstraße: Beide Fahrer in Lebensgefahr

Damlos - Bei Damlos in Schleswig-Holstein sind am Mittwoch ein Trecker und ein Auto zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden dabei jeweils lebensgefährlich verletzt.

Beim Zusammenstoß eines Traktors und eines Autos sind am Mittwoch bei Damlos zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. © Arne Jappe

Ein Sprecher der Leitstelle Süd erklärte gegenüber TAG24, dass sich der Unfall gegen 17.15 Uhr auf der K58 zwischen Damlos und Kabelhorst ereignet hatte.

Aus noch ungeklärter Ursache waren der Ford und der Trecker samt Anhänger im Gegenverkehr zusammengestoßen.

Der Ford-Fahrer (38) wurde dadurch in seinem Wagen eingeklemmt. Nach der Befreiung durch die Feuerwehr kam er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Der 30-jährige Traktor-Fahrer wurde zwar nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt, erlitt aber nach derzeitigen Erkenntnissen ebenso lebensgefährliche Verletzungen, mit denen er ins Krankenhaus kam.