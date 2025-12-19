Tragischer Unfall auf Landstraße fordert ein Todesopfer und vier Verletzte

Bad Saulgau - Bei einem schweren Unfall auf der L283 bei Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) ist am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer (†46) ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Es kam zu einem wuchtigen Aufprall. Für einen Menschen (†46) kam jede Hilfe zu spät. © David Pichler/swd-medien/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 16.15 Uhr mit seinem Ford Transit in Richtung Steinbronnen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte dort gegen die Leitplanke.

Eine entgegenkommende 51-jährige Toyota-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und krachte in die Beifahrerseite des Ford. Danach fuhr eine 56-jährige Škoda-Fahrerin, die ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, in die Unfallstelle.

Für den Unfallverursacher kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort. Sein Beifahrer sowie die Fahrerin des Škoda erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Kliniken gebracht.

Die Toyota-Fahrerin und ein Kind, das sich in ihrem Wagen befand, kamen mit leichten Verletzungen davon.