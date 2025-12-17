Suff-Fahrt endet im Krankenhaus: Ford landet auf dem Dach, Mann schwer verletzt

Lentföhrden - Schlimmer Crash in Schleswig-Holstein : Auf einer Kreisstraße bei Lentföhrden im Kreis Segeberg ist am Mittwoch ein 22-jähriger Mann mit seinem Wagen verunglückt. Er war mutmaßlich betrunken.

Der Ford des 22-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Dabei wurde der junge Mann schwer verletzt. © Florian Sprenger

Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher der Leitstelle West mit, dass sich der Unfall gegen 17.41 Uhr auf der K90 zwischen Lentföhrden und Weddelbrook ereignet hatte.

Demnach verlor der 22-Jährige aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Ford. Der Wagen geriet ins Schleudern und überschlug sich, ehe er auf dem Dach liegen blieb.

Der junge Mann erlitt dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort kam er ins Krankenhaus.

Dort wurde dem Verletzten laut dem Sprecher auch eine Blutprobe entnommen - es besteht der Verdacht, dass er betrunken gefahren war und dies auch zum Unfall führte.