08.03.2023 14:10 13-Jähriger stürzt vor den Augen seiner Freunde mehrere Meter in die Tiefe!

In Bassum ist am Dienstag ein 13-jähriger Junge durch ein Dachfenster mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Schwer verletzt wurde ein ins Krankenhaus geflogen.

Von Bastian Küsel

Schlimmer Unfall in Bassum (Landkreis Diepholz): Am Dienstag ist dort ein 13-jähriger Junge durch ein Dachfenster mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde schwer verletzt. In Bassum ist am Dienstag ein 13-jähriger Junge durch ein Dachfenster mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Schwer verletzt wurde ein ins Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Boris Roessler/dpa Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 17.30 Uhr auf dem Gelände eines teilweise leerstehenden Wohn- und Geschäftshauses in der Bahnhofstraße. Um herauszufinden, wie es auf dem Dach des Gebäudes aussieht, kletterte der 13-Jährige demnach in Begleitung von zwei anderen Jungs über eine Außentreppe sowie eine Feuerleiter hinauf. Dort angekommen, stürzte der Teenager jedoch durch ein Dachkuppelfenster circa vier Meter tief auf den Betonboden! Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit einem alarmierten Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Seine beiden Begleiter blieben unverletzt und wurden den Eltern übergeben, während die Feuerwehr die Absturzstelle sowie das Gelände sicherte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

