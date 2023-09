Tödlicher Betriebsunfall: 150-Kilo-Platte stürzt auf 24-jährigen Azubi!

Die Verschalung des Kellers in Albertshofen bestand aus mehreren schweren Platten. Ein 24-jähriger Azubi, der zu dem Bautrupp gehörte, stieg in die Baugrube und löste die Eisenverbindungen der Schalungselemente.

Sofort eilten dem jungen Mann dessen Kollegen zu Hilfe. Sie befreiten ihn von der Schalungsplatte und begannen mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung, die sie bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes fortsetzten, um den 24-Jährigen am Leben zu halten.

Doch alle Hilfe war vergebens: Der herbeigeeilte Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Die Kriminalpolizei in Würzburg hat die Ermittlungen zu dem tödlichen Arbeitsunfall in Albertshofen übernommen. Ebenso sind die Berufsgenossenschaft und das in diesem Fall zuständige Gewerbeaufsichtsamt Würzburg an den Untersuchungen beteiligt.