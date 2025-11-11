18-Jähriger von Schulbus erfasst: Schwerer Unfall am Zebrastreifen

Am Dienstagmorgen wurde in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) ein junger Mann von einem Bus erfasst.

Von Christian Rüdiger

Der Bus hatte einen Fußgänger erfasst. (Symbolfoto)
Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Unfall gegen 6.30 Uhr in der Straße "Kiliansgraben" ereignet.

Den Angaben nach war der Bus an einer Kreuzung aus Richtung Kreuzgraben kommend in Richtung Kiliansgraben abgebogen.

Hierbei stieß der Bus mit einem 18-Jährigen zusammen, der gerade einen Fußgängerüberweg überquert hatte. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Busfahrer sowie die Fahrgäste im Bus blieben unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Weitere Details zu den Umständen des Zusammenstoßes waren zunächst nicht bekannt.

