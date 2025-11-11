18-Jähriger von Schulbus erfasst: Schwerer Unfall am Zebrastreifen

Mühlhausen - Am Dienstagmorgen wurde in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) ein junger Mann von einem Bus erfasst.

Der Bus hatte einen Fußgänger erfasst. (Symbolfoto) © dpa/ Ronald Wittek

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Unfall gegen 6.30 Uhr in der Straße "Kiliansgraben" ereignet.

Den Angaben nach war der Bus an einer Kreuzung aus Richtung Kreuzgraben kommend in Richtung Kiliansgraben abgebogen.

Hierbei stieß der Bus mit einem 18-Jährigen zusammen, der gerade einen Fußgängerüberweg überquert hatte. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.