Schneeräumfahrzeug kracht in Oberleitungsmast: Ausfälle im Straßenbahnverkehr
Von Judith Bootsmann, Jana Steger
Rostock - Nach einer Kollision eines Schneeräumfahrzeugs mit einem Oberleitungsmast einer Straßenbahn in Rostock kommt es derzeit zu Ausfällen auf der Strecke.
Betroffen sei der Bereich zwischen Rostock-Fischerdorf und Lichtenhagen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Konkrete Linien nannte er nicht.
Nach Angaben der Polizei war ein Schneeräumfahrzeug gegen 0.15 Uhr mit der Schaufel in einer Straßenbahnschiene hängengeblieben, die die Straße kreuzt.
Das Fahrzeug geriet auf die Schienen, krachte in eine Lichtanlage der Straßenbahn und in den Mast der Oberleitung. Der 46-jährige Fahrer blieb unverletzt. Das Räumfahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und wurde geborgen.
Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Warnowallee für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Nach aktuellen Informationen soll der Straßenbahnverkehr im Laufe des Tages wieder aufgenommen werden können.
Bei dem Unfall wurden unter anderem die Straßenschiene, das Gleisbett und die Oberleitung beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden bislang auf knapp 20.000 Euro.
Titelfoto: Stefan Tretropp