Schneeräumfahrzeug kracht in Oberleitungsmast: Ausfälle im Straßenbahnverkehr

Rostock - Nach einer Kollision eines Schneeräumfahrzeugs mit einem Oberleitungsmast einer Straßenbahn in Rostock kommt es derzeit zu Ausfällen auf der Strecke.

Ein Schneeräumfahrzeug blieb in Rostock mit der Schaufel in einer Schiene hängen und beschädigte die Oberleitung. © Stefan Tretropp

Betroffen sei der Bereich zwischen Rostock-Fischerdorf und Lichtenhagen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Konkrete Linien nannte er nicht.

Nach Angaben der Polizei war ein Schneeräumfahrzeug gegen 0.15 Uhr mit der Schaufel in einer Straßenbahnschiene hängengeblieben, die die Straße kreuzt.

Das Fahrzeug geriet auf die Schienen, krachte in eine Lichtanlage der Straßenbahn und in den Mast der Oberleitung. Der 46-jährige Fahrer blieb unverletzt. Das Räumfahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und wurde geborgen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Warnowallee für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Nach aktuellen Informationen soll der Straßenbahnverkehr im Laufe des Tages wieder aufgenommen werden können.