Mann wird von Schneepflug erfasst und stirbt im Krankenhaus
Villingendorf - Ein Fußgänger wurde am Mittwoch im Landkreis Rottweil von einem Schneepflug erfasst und ist seinen schweren Verletzungen erlegen.
Ein 60-Jähriger räumte am Mittwoch gegen 7.30 Uhr mit einem Unimog-Schneepflug den Gemeindeplatz von Villingendorf.
Als der Fahrer nach links auf die Hauptstraße einbiegen wollte, kollidierte er mit einem 86-jährigen Fußgänger, der auf dem Gehweg Richtung Rottweiler Straße lief.
Der Mann erlitt durch den Zusammenstoß mit dem Unimog schwerste Verletzungen, denen er schließlich am Abend in einem Krankenhaus erlag.
Die Polizei Rottweil hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft beauftragte dazu einen Sachverständigen.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa