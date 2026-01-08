Mann wird von Schneepflug erfasst und stirbt im Krankenhaus

Ein Fußgänger wurde am Mittwoch von einem Schneepflug im Landkreis Rottweil erfasst und ist am Donnerstag seinen schweren Verletzungen erlegen.

Von Lara Vonwald

Der 86-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus verstarb. (Symbolfoto)
Der 86-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus verstarb. (Symbolfoto)  © Christian Charisius/dpa

Ein 60-Jähriger räumte am Mittwoch gegen 7.30 Uhr mit einem Unimog-Schneepflug den Gemeindeplatz von Villingendorf.

Als der Fahrer nach links auf die Hauptstraße einbiegen wollte, kollidierte er mit einem 86-jährigen Fußgänger, der auf dem Gehweg Richtung Rottweiler Straße lief.

Der Mann erlitt durch den Zusammenstoß mit dem Unimog schwerste Verletzungen, denen er schließlich am Abend in einem Krankenhaus erlag.

Die Polizei Rottweil hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft beauftragte dazu einen Sachverständigen.

