Mann wird von Schneepflug erfasst und stirbt im Krankenhaus

Villingendorf - Ein Fußgänger wurde am Mittwoch im Landkreis Rottweil von einem Schneepflug erfasst und ist seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der 86-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus verstarb. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Ein 60-Jähriger räumte am Mittwoch gegen 7.30 Uhr mit einem Unimog-Schneepflug den Gemeindeplatz von Villingendorf.

Als der Fahrer nach links auf die Hauptstraße einbiegen wollte, kollidierte er mit einem 86-jährigen Fußgänger, der auf dem Gehweg Richtung Rottweiler Straße lief.



Der Mann erlitt durch den Zusammenstoß mit dem Unimog schwerste Verletzungen, denen er schließlich am Abend in einem Krankenhaus erlag.

