Regionalzug kracht mit Postauto zusammen

Steinach - Ein Regionalzug ist am Dienstagnachmittag in Steinach (Landkreis Sonneberg) mit einem Postauto zusammengestoßen.

Der Postbote sowie der Lokführer wurden bei dem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang verletzt. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Laut bisherigen Erkenntnissen soll der Postbote über einen unbeschrankten Bahnübergang in der Bahnhofsstraße gefahren sein und hierbei den Zug missachtet haben. Anschließend krachte das Fahrzeug in die heranfahrende Regionalbahn und wurde mehrere Meter auf den Schienen mitgeschleift, teilte die Polizei mit.

Der 48-jährige Autofahrer verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Lokführer erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrgäste in der Südthüringenbahn überstanden den Unfall unverletzt.

Die Zugstrecke zwischen Neuhaus und Sonneberg war zwischenzeitlich blockiert. Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.