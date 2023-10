19-Jähriger knallt mit Audi R8 Turbo auf nasser Straße gegen Baum - Lebensgefahr!

Der Wagen des 19-jährigen Fahrers prallte gegen einen Baum und blieb an einem Abhang schwer beschädigt liegen. © Kai Osthoff/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam der Fahrer am späten Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr bei Netphen in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er zunächst gegen eine Leitplanke und kurz darauf auch noch gegen einen Baum.



Schwer beschädigt blieb das Auto, ein Audi Turbo RS8 Cabrio, schließlich an einem sieben Meter tiefen Abhang und in der zurzeit Hochwasser führenden Netphe liegen. Den Einsatzkräften am Unfallort bot sich ein Bild der Verwüstung. Der Sportwagen war in zwei Teile zerrissen.

"Solch einen Verkehrsunfall habe ich in meiner langjährigen Tätigkeit als Feuerwehrmann noch nicht gesehen", sagte Markus Roddey, Pressesprecher der Feuerwehr Netphen. Mehr als fünf Stunden lang musste die B 62 voll gesperrt werden.

Die Bergung des 19-Jährigen erwies sich als äußerst schwierig. An Leitern mussten die Kameraden die Böschung hinabklettern, um das Wrack zu erreichen und den Fahrer aus den Trümmern zu befreien. Er wurde mit einer Schleifkorbtrage nach oben gezogen.

Die Verletzungen waren jedoch so gravierend, dass der Audi-Fahrer von den Rettungskräften unter Reanimation sofort in ein Krankenhaus gefahren werden musste.