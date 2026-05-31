2,5 Promille intus: Besoffener missachtet Vorfahrt - Kinder verletzt

Pfullingen - Ein alkoholisierter 50-jähriger Autofahrer hat in Pfullingen (Kreis Reutlingen) einen Unfall mit zwei verletzten Kindern verursacht.

Die Polizei entzog dem betrunkenen Unfallverursacher (50) den Führerschein und ordnete bei ihm eine Blutentnahme an. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Der Mann war am späten Samstagabend gegen 22.30 Uhr mit seinem Ford auf der Straße "Arbach ob der Straße" unterwegs, als er an einer Einmündung zur Marktstraße die Vorfahrt eines 42-jährigen Audifahrers missachtete. Auf dessen Rückbank saßen die beiden Kinder, wie ein Polizeisprecher sagte.

Es kam zum Zusammenstoß. Die sieben und neun Jahre alten Kinder erlitten leichte Verletzungen und kamen nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.

Beim Unfallverursacher stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,5 Promille an.