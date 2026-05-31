Auto überschlägt sich bei Kreuzungs-Unfall: Sieben Verletzte!

Böblingen – Sieben Menschen sind bei einem Autounfall in Böblingen auf der Herrenberger Straße verletzt worden.

Eine Person musste aus ihrem Wagen befreit werden. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Zunächst seien gegen 23.15 Uhr auf der sogenannten "Tierheimkreuzung" zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache kollidiert, teilte die Polizei mit. Später sei ein drittes Fahrzeug auf den Unfall aufgefahren.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei eine Person noch in einem überschlagenen Wagen eingeklemmt gewesen, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Mit technischem Gerät sei der Mensch befreit worden.

"Mit der Wärmebildkamera einer Drohne wurde die Einsatzstelle aus der Luft nach möglichen weiteren verletzten Personen abgesucht", so die Feuerwehr. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.