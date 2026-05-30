Rentnerin will Hyundai überholen und kracht mit Motorrad zusammen

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Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) schwer verunglückt.

Von Christian Rüdiger

Bleicherode - Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) schwer verunglückt.

Der Unglücksbereich war zeitweise gesperrt.
Der Unglücksbereich war zeitweise gesperrt.  © Silvio Dietzel

Zunächst war eine Hyundai-Fahrerin in Fahrtrichtung Niedergebra unterwegs gewesen. In der Folge wollte sie nach links in den Kirchhagenschen Weg abbiegen.

Allerdings hatte die 45-Jährige laut Polizeiangaben angehalten, um einem entgegenkommenden Motorradfahrer vorschriftsmäßig die Vorfahrt zu gewähren.

Eine 84-jährige Ford-Fahrerin, die sich hinter dem Hyundai befand, versuchte allerdings aus bislang noch ungeklärten Gründen an dem Auto vorbeizufahren. Hierbei krachte die Rentnerin mit dem Motorrad zusammen.

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Der 56-jährige Biker stürzte durch die Kollision und verletzte sich schwer. Er war danach in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mehrere Rettungskräfte waren vor Ort.
Mehrere Rettungskräfte waren vor Ort.  © Silvio Dietzel

Der Unfallbereich war zeitweise voll gesperrt. Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro beziffert.

Titelfoto: Silvio Dietzel

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