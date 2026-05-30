Rentnerin will Hyundai überholen und kracht mit Motorrad zusammen
Bleicherode - Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) schwer verunglückt.
Zunächst war eine Hyundai-Fahrerin in Fahrtrichtung Niedergebra unterwegs gewesen. In der Folge wollte sie nach links in den Kirchhagenschen Weg abbiegen.
Allerdings hatte die 45-Jährige laut Polizeiangaben angehalten, um einem entgegenkommenden Motorradfahrer vorschriftsmäßig die Vorfahrt zu gewähren.
Eine 84-jährige Ford-Fahrerin, die sich hinter dem Hyundai befand, versuchte allerdings aus bislang noch ungeklärten Gründen an dem Auto vorbeizufahren. Hierbei krachte die Rentnerin mit dem Motorrad zusammen.
Der 56-jährige Biker stürzte durch die Kollision und verletzte sich schwer. Er war danach in ein Krankenhaus gebracht worden.
Der Unfallbereich war zeitweise voll gesperrt. Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro beziffert.
Titelfoto: Silvio Dietzel