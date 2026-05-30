Rentnerin will Hyundai überholen und kracht mit Motorrad zusammen

Bleicherode - Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) schwer verunglückt.

Der Unglücksbereich war zeitweise gesperrt. © Silvio Dietzel

Zunächst war eine Hyundai-Fahrerin in Fahrtrichtung Niedergebra unterwegs gewesen. In der Folge wollte sie nach links in den Kirchhagenschen Weg abbiegen.

Allerdings hatte die 45-Jährige laut Polizeiangaben angehalten, um einem entgegenkommenden Motorradfahrer vorschriftsmäßig die Vorfahrt zu gewähren.

Eine 84-jährige Ford-Fahrerin, die sich hinter dem Hyundai befand, versuchte allerdings aus bislang noch ungeklärten Gründen an dem Auto vorbeizufahren. Hierbei krachte die Rentnerin mit dem Motorrad zusammen.

Der 56-jährige Biker stürzte durch die Kollision und verletzte sich schwer. Er war danach in ein Krankenhaus gebracht worden.