Drei Deutsche sterben bei Autounfall in Norwegen

Tynset - Tragischer Unfall in Norwegen: Ein Auto gerät auf die Gegenfahrbahn und prallt frontal gegen einen Lastwagen. Für drei Männer aus Deutschland kommt jede Hilfe zu spät.

Die norwegische Polizei ermittelt zur Unfallursache. (Symbolbild) © Steffen Trumpf/dpa

Wie die Nachrichtenagentur NTB am Sonntag berichtete, ereignete sich der Unfall am Samstagmorgen gegen 5.52 Uhr in der Kommune Tynset etwa 300 Kilometer nördlich von Oslo.

Das Auto der Deutschen war nach Polizeiangaben auf dem Highway 3 Richtung Norden auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lastwagen kollidiert.