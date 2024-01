12.01.2024 11:11 2.123 21-Jähriger kommt mit Miet-AMG von Fahrbahn ab und landet in Staubecken!

Ein 21-Jähriger verunfallte am Freitagmorgen mit einem gemieteten Mercedes-AMG in Leonberg. Er landete in einem Staubecken.

Von Johanna Baumann

Leonberg (Landkreis Böblingen) - Die Fahrt mit einem gemieteten Mercedes-AMG endete für einen 21-Jährigen am Freitagmorgen in einem Staubecken! Der gemietete Mercedes-AMG kam im Wasser zum Stehen. © Andreas Rometsch | KS-Images Der junge Fahrer war gegen 1.35 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Leonberg unterwegs. Dabei soll er laut Polizeiangaben zu schnell gefahren sein. Zusätzlich sorgte die glatte Straße schließlich dafür, dass der Wagen nach links von der Fahrbahn abkam. Er durchbrach die Leitplanke, stürzte einen zwei Meter tiefen Abhang hinunter und kam in einem Staubecken zum Stehen. Der Fahrer sowie sein gleichaltriger Freund konnten sich selbstständig befreien. Sie blieben glücklicherweise unverletzt. Unfall Tragischer Unfall in Bayern: Grundschul-Kind beim Ballspielen von Auto erfasst! Das Elektroauto wurde rund dreieinhalb Stunden nach dem Unfall geborgen. Hierfür musste ein Telekran eingesetzt werden. Die Bergung des Elektrowagens gestaltete sich schwierig. © Andreas Rometsch | KS-Images Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Andreas Rometsch | KS-Images