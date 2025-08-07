Unfall-Drama auf Bundesstraße: 26-jähriger Biker stirbt vor den Augen seiner Angehörigen
Bad Schwalbach - Auf der B54 zwischen Bad Schwalbach und Aarbergen (Südhessen) kam es am Mittwochabend zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückte.
Alles in Kürze
- Motorradfahrer stirbt auf B54 bei Bad Schwalbach
- Unfall passierte vor Angehörigen
- Überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache vermutet
- Bundesstraße 54 für mehrere Stunden gesperrt
- Sachschaden beträgt rund 13.000 Euro
Nach Angaben der Polizei war der Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen gegen 20 Uhr mit seiner Aprilia in Richtung Aarbergen (Rheingau-Taunus-Kreis) unterwegs.
In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.
Er stürzte und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.
Besonders tragisch: Mehrere Angehörige des Verstorbenen standen an der polizeibekannten "Applauskurve" und mussten die schockierenden Szenen mitansehen.
Noch vor Ort wurden sie in der Folge durch Kräfte der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) betreut.
Bei einer sogenannten Applauskurve handelt es sich um scharfe oder besonders anspruchsvolle Kurve, an der sich häufig Schaulustige versammeln - oft, um das Fahrverhalten der Motorradfahrer zu beobachten, zu filmen oder sogar mit Applaus zu belohnen, wenn diese besonders sportlich oder riskant durch die Kurve fahren.
Bundesstraße 54 bei Bad Schwalbach für mehrere Stunden voll gesperrt
Ersten Erkenntnissen zufolge könnte überhöhte Geschwindigkeit zum Crash mit Todesfolge geführt haben.
Zur Klärung des genauen Hergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.
Das Motorrad wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.
Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.
Weitere Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Mainzer Einsatzfahrzeuge