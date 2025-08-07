 3.401

Unfall-Drama auf Bundesstraße: 26-jähriger Biker stirbt vor den Augen seiner Angehörigen

Auf der B54 zwischen Bad Schwalbach und Aarbergen kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückte.

Von Maximilian Hölzel

Bad Schwalbach - Auf der B54 zwischen Bad Schwalbach und Aarbergen (Südhessen) kam es am Mittwochabend zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückte.

Ein 26-jähriger Mann verlor infolge eines Motorradunfalls auf der B54 (Rheingau-Taunus-Kreis) am Mittwochabend sein Leben.  © Mainzer Einsatzfahrzeuge

Nach Angaben der Polizei war der Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen gegen 20 Uhr mit seiner Aprilia in Richtung Aarbergen (Rheingau-Taunus-Kreis) unterwegs.

In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Er stürzte und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Besonders tragisch: Mehrere Angehörige des Verstorbenen standen an der polizeibekannten "Applauskurve" und mussten die schockierenden Szenen mitansehen.

Noch vor Ort wurden sie in der Folge durch Kräfte der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) betreut.

Bei einer sogenannten Applauskurve handelt es sich um scharfe oder besonders anspruchsvolle Kurve, an der sich häufig Schaulustige versammeln - oft, um das Fahrverhalten der Motorradfahrer zu beobachten, zu filmen oder sogar mit Applaus zu belohnen, wenn diese besonders sportlich oder riskant durch die Kurve fahren.

Bundesstraße 54 bei Bad Schwalbach für mehrere Stunden voll gesperrt

Bei der Polizei gilt die B54, insbesondere an dieser Stelle als ausgewiesene Unfallstrecke. Mehrere Trauerlichter wurden über die Jahre in jener Kurve bereits abgelegt.  © Mainzer Einsatzfahrzeuge

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte überhöhte Geschwindigkeit zum Crash mit Todesfolge geführt haben.

Zur Klärung des genauen Hergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Das Motorrad wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.

Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Weitere Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Mainzer Einsatzfahrzeuge

