2.810
21-Jähriger kracht gegen Oberleitungsmast und stirbt
Karlsruhe - Bei einem Autounfall in Karlsruhe ist ein junger Mann ums Leben gekommen.
Gegen 0.20 Uhr fuhr am Freitag ein 21-Jähriger auf der Daxlanderstraße in Karlsruhe, teilt die Polizei auf Anfrage von TAG24 mit.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Oberleitungsmast der Straßenbahn.
Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war kein weiteres Fahrzeug beteiligt.
Der 21-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24