21-Jähriger kracht gegen Oberleitungsmast und stirbt

Karlsruhe - Bei einem Autounfall in Karlsruhe ist ein junger Mann ums Leben gekommen.

Der Wagen ist nach dem Unfall völlig demoliert. Der junge Mann hatte keine Chance. © Tim Müller / EinsatzReport24

Gegen 0.20 Uhr fuhr am Freitag ein 21-Jähriger auf der Daxlanderstraße in Karlsruhe, teilt die Polizei auf Anfrage von TAG24 mit.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Oberleitungsmast der Straßenbahn.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war kein weiteres Fahrzeug beteiligt.