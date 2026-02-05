Tödliches Unglück: 67-Jährige von Müllauto überrollt

Ulm - Müllabfuhr-Unfall: Ein furchtbares Unglück in Laupheim (Landkreis Biberach) hat am Donnerstagmorgen ein Menschenleben gefordert.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für die Seniorin tun. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 9.15 Uhr war ein 59-jähriger Fahrer mit seinem Entsorgungsfahrzeug in Richtung Römerplatz unterwegs. Zusammen mit zwei Kollegen leerte er die am Fahrbahnrand bereitgestellten Mülltonnen.

Laut Zeugenaussagen war die 67-jährige Fußgängerin auf der rechten Straßenseite unterwegs und versuchte, die Fahrbahn unmittelbar vor dem langsam anrollenden Lastwagen zu überqueren. Dabei wurde die Frau erfasst und darunter begraben.

Rettungskräfte befreiten die unter dem Lkw eingeklemmte Frau. "Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau infolge der schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle", hieß es in einer Mitteilung der Polizei.