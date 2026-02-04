Crash bei Schnee und Glätte: 45-km/h-Auto von 17-Jährigem wird völlig zerstört
Ahlstädt - Die winterlichen Straßenverhältnisse haben am Dienstagabend im Landkreis Hildburghausen zu einem schweren Unfall geführt.
Bei dichtem Schneefall und glatter Fahrbahn waren auf der Verbindungsstraße zwischen Ahlstädt und Lengfeld ein Transporter und ein sogenanntes 45-km/h-Auto zusammengestoßen.
Durch die Wucht der Kollision wurde das kleine Auto des 17-jährigen Fahrers stark zerstört. Wie die Polizei berichtet, wurde sogar der Sicherheitsgurt aus der Verankerung gerissen.
Der minderjährige Fahranfänger verletzte sich und wurde zur weiteren Behandlung nach Suhl ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Transporters erlitt leichte Verletzungen.
Wegen der Unfallaufnahme sowie den Bergungsarbeiten war die Strecke für rund 1,5 Stunden gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz.
